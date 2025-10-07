حريق يدمر منزل قاضية أمريكية أصدرت حكما ضد إدارة ترامب (فيديو)

تحقّق السلطات الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية في الأسباب التي أدّت إلى اشتعال حريق ضخم دمّر منزل قاضية أمريكية.

واندلع الحريق الضخم في منزل القاضية ديان غودشتاين يوم الأحد، ما أسفر عن تدمير المنزل البالغ قيمته نحو مليون ونصف مليون دولار، إضافة إلى نقل ثلاثة أشخاص من عائلتها إلى المستشفى.

"حكمت ضد إدارة ترامب الشهر الماضي".. حريق هائل يدمر منزل قاضية أمريكية pic.twitter.com/pb6hHhcwGu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

وأظهرت التحقيقات الأولية أن القاضية ديان غودشتاين، التي تعمل في محكمة الدائرة القضائية بولاية كارولينا الجنوبية، كانت تسير على الشاطئ مع كلابها في جزيرة إدستو، جنوب مدينة تشارلستون، عندما بدأ الحريق.

أما زوجها، السيناتور السابق أرنولد غودشتاين، وابنهما أرنولد، وشخص ثالث، فقد اضطروا للقفز من الطابق الأول المرتفع للمنزل هربًا من النيران.

وعمدت فرق الإطفاء في مقاطعة كوليتون إلى إنقاذ الثلاثة أولا عن طريق قوارب كاياك نظراً لطبيعة المنطقة المليئة بالمستنقعات.

ولاحقًا تم نقل أحد المصابين جوًا إلى مستشفى جامعة كارولينا الجنوبية في تشارلستون، بينما نُقل الآخران برًا، ولم تُعرف بعد حالتهم الصحية.

وأفادت المحكمة العليا في الولاية بأن وحدة التحقيقات في ولاية كارولينا الجنوبية بدأت تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق، وطلبت من الشرطة المحلية تعزيز الدوريات الأمنية حول القاضية.

يُذكر أن القاضية غودستين كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، قرارًا يمنع لجنة الانتخابات في كارولينا الجنوبية من تزويد وزارة العدل ببيانات ملايين الناخبين، والتي تشمل معلومات شخصية مثل الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي.

وقد جاء ذلك عقب أمر تنفيذي من الرئيس السابق دونالد ترامب يحظر تسجيل غير المواطنين للتصويت، إلا أن المحكمة العليا في الولاية ألغت قرار غودشتاين بعد أيام.

وتشغل غودشتاين منصبها كقاضية في محكمة الدائرة منذ عام 1998، بحسب ما أفادت السلطات.