في حوار أمريكي.. نتنياهو يعلق على مصير حماس ويعرض رؤيته لـ”النصر الكامل”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع البودكاست الأمريكي “بن شابيرو”، إن المعركة التي بدأت في غزة ستنتهي في غزة، “أعتقد أننا قريبون من نهاية الحرب”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نهاية الحرب لن تكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى، وإنهاء حكم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، على حد قوله.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل خرجت من أحداث السابع من أكتوبر كـ”أقوى قوة في الشرق الأوسط”، لكنه استطرد قائلاً إنه لا تزال هناك أمور لإتمامها وتحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل”.

وأضاف أن إسرائيل “حطّمت محور إيران ومعظم وكلائها”، وأن حماس لم تُهزم بعد، لكنها ستُهزم، “حماس لم تنته بعد، لكننا سنصل إلى ذلك”.

نتنياهو أوضح كذلك أن إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخباراتية لا تحصى، “منها محاولات إسقاط طائرات بها أمريكيون”.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل هي “الحليف القتالي الوحيد” لأمريكا القادر على الدفاع عن نفسه دون الحاجة لقوات أجنبية، على حد قوله.

عودة الأسرى

سبق وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه لن يتم التقدُّم بأي بند من خطة ترامب المتبلورة حتى عودة جميع الأسرى، أحياء وأمواتا.

جاء ذلك في اجتماع مع “منتدى البطولة” الذي يضم مئات من عائلات القتلى الإسرائيليين في مكتبه بالقدس المحتلة.

وشدد على أنه شرط انطلاق أي مسار سياسي هو إعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وأضاف: “لن تُنقل للسلطة الفلسطينية في يوم ما بعد الحرب، ولن يكون هناك أي ممثل من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ولا أي ممثل من السلطة الفلسطينية مشارك في إدارة السيطرة على القطاع”.

نتنياهو يتعهد لسموتريتش وبن غفير

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر مقربة من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مساء الأحد معهما استمر لساعات تم خلاله التوصل إلى تفاهم لفظي يقضي بأن الحرب لن تنتهي ما لم تنزع أسلحة حركة حماس، مما منح ضوءا مؤقتا لتأجيل أزمة حكومية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سموتريتش وعددا من الوزراء منحوا “الضوء الأخضر” لنتنياهو للمضي في “المرحلة الأولى من الصفقة”، مع التأكيد على خط أحمر يتمثل في رفض بقاء حماس وسلاحها.

وأفاد مقربون من الوزيرين بأن نتنياهو نجح في توفير “تعهد” شفهي يلبي تلك المطالب، مما سمح له بـ”منع حل الحكومة” أو تفجر أزمة داخل الائتلاف في اللحظة الراهنة.

وقال سموتريتش، وفق ما نقل، إن “وقف الهجوم وإجراء مفاوضات دون التعرض لإطلاق النار خطأ فادح ووصفة أكيدة لإضاعة الوقت من جانب حماس”.

وشدد بن غفير على أن الهدف الرئيسي للحرب “منع بقاء حماس”، مضيفا “إذا بقيت حماس قائمة بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، فلن نكون جزءا من الحكومة”.