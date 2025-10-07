“قتلوا الأطفال وهم نيام”.. الأونروا تشن هجوما حادا على إسرائيل

حثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، نظراً للمعاناة المستمرة التي يدفع ثمنها الأطفال على وجه التحديد.

#غزة موطن لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد مكان آمن. منذ بداية الحرب، قدمت الأونروا الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من نصف مليون طفل، هؤلاء الأطفال عانوا من صدمات نفسية وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.#يجب_وقف_إطلاق_النار الآن من أجل الأطفال. إنهم أطفال… مجرد أطفال. pic.twitter.com/9Q2xTXO7iR — الأونروا (@UNRWAarabic) October 6, 2025

وأكدت “الأونروا”، في منشور على منصة “إكس” يوم الإثنين أن “غزة موطن لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن”، مشيرة إلى أن إسرائيل قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأضافت المنظمة الأممية، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.

وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون أو يحتمون في المدارس، أو وهم يصطفون على طوابير الحصول على الماء، أو وهم يطلبون المساعدة الطبية.

غزة بعد عامين من الإبادة

وأكدت “الأونروا” أنها تواصل تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين، رغم الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين وصفتهما المنظمة الأممية بـ”الطويلين” شملت: