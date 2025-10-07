مستشفى شهداء الأقصى يستغيث: مرضى الكلى على حافة الموت (فيديو)

يعاني قسم الكلى الصناعية بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، من حالة اكتظاظ شديد جراء عمليات النزوح التي جرت من مدينة غزة ومن شمال قطاع غزة، هذا الاكتظاظ أجبر الطواقم الطبية على تقليل عدد ساعات الغسيل للمرضى إلى النصف تقريبًا.

وفي حوار مع مراسل الجزيرة مباشر، قال الدكتور خليل جبران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن أعداد مرضى الكلى وصل إلى ثلاثة أضعاف أعداد المرضى الذين كانوا عليه في السابق بسبب أعداد النزوح الكبيرة التي وصلت إلى المحافظة الوسطى، ناهيك عن أن قسم الكلى في داخل المستشفى يفتقر إلى كثير من الأدوية التي تخص هؤلاء المرضى مثل هرمون “الإريثروبويتين”.

وأكد الدكتور خليل جبران على ضرورة توافر الدواء، بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل أدوية الحديد الخاصة بهؤلاء المرضى، والتي لا تتوفر حاليًا.

وأشار إلى أن المرضى بحاجة إلى كميات كبيرة جدًّا من وحدات الدم، في ظل وجود نقص وعجز كبير في وحدات الدم داخل المستشفى.

ونبه الدكتور خليل جبران إلى أن العجز في وحدات الدم يعود إلى الوضع العام المتدهور في قطاع غزة، حيث أُنهك المواطنون من التبرع المستمر، بالإضافة إلى سياسة التجويع والمجاعة التي تفاقمت بشكل كبير، وسوء التغذية الذي بلغ مراحل حرجة وصعبة، ما أدى إلى انتشار فقر الدم بين غالبية السكان.

وأوضح، الدكتور جبران، أن نداءات الاستغاثة للمواطنين للتبرع بالدم لم تعد تُجدي نفعاً، نظرًا لأن معظم المواطنين أنفسهم باتوا بحاجة إلى وحدات دم، مقدرا أن قطاع غزة يحتاج شهرياً إلى ما بين 14 إلى 16 ألف وحدة دم.

وحذّر من أن استمرار هذا الوضع ينذر بارتفاع في عدد الوفيات، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بين مرضى الكلى منذ بداية العدوان وصلت إلى نحو 42%.

وأشار إلى أنه بسبب نقص الإمكانيات والاكتظاظ الكبير داخل المستشفيات، لم يعد بإمكان المرضى تلقي ثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعياً، حيث تُجرى لهم جلسة واحدة فقط، وبدل أن تستمر كل جلسة أربع ساعات، تقلصت مدتها إلى ثلاث ساعات فقط.

وعن حالة الاكتظاظ الشديد، أوضح الدكتور جبران خليل أن مستشفى شهداء الأقصى، بات يستقبل ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية حيث كان يقدم الخدمة لـ125 مريضا بينما ارتفع العدد في الوقت الحالي إلى حوالي 420 مريضا.

ورد الدكتور حالة الاكتظاظ إلى عملية النزوح المتواصل إضافة إلى إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.