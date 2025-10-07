بتجارب من ثمانينات القرن الماضي.. 3 علماء يحصدون جائزة نوبل للفيزياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، فوز العلماء (جون كلارك)، و(ميشيل ديفوريه)، و(جون مارتينيس) بجائزة نوبل في الفيزياء هذا العام “لتجاربهم التي كشفت عن تطبيقات فيزياء الكم”.

وبحسب لجنة نوبل، مهدت أبحاث العلماء “الطريق لتطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم، بما في ذلك التشفير الكمي والحواسيب الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية”.

وقالت الأكاديمية وهي الهيئة التي تختار الفائزين بالجائزة في بيان “جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام (تكريم لتجارب) فتحت آفاقا لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الكم، بما في ذلك التشفير الكمومي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية”.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

تجارب منتصف الثمانينات

وأجرى الفائزون بالجائزة تجارب في منتصف ثمانينات القرن الماضي على دائرة إلكترونية مصنوعة من الموصلات الفائقة، وأثبتوا أنه يمكن إثبات خصائص ميكانيكا الكم على نطاق ميكروسكوبي أكبر بكثير.

وأفادت الأكاديمية في البيان بأن “الفائزين أجروا تجارب باستخدام دائرة كهربائية، اكتشفوا فيها نفقا كموميا ومستويات طاقة مُتكممة في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد”.

A quantum mechanical system behind a barrier can have varying amounts of energy, but it can only absorb or emit specific amounts of this energy. The system is quantised. Tunnelling occurs more easily at a higher energy level than at a lower one so, statistically, a system with… pic.twitter.com/PNVnlfHdep — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

وصرح أحد الفائزين بأن أبحاث ميكانيكا الكم قد وصلت بالفعل إلى اتصالاتنا اليومية، وقال كلارك، متحدثًا من هاتفه المحمول: “أحد الأسباب الأساسية لنجاح الهواتف المحمولة هو كل هذا العمل”.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي لجائزة نوبل عبر الهاتف “أشعر بحالة من الذهول التام.. بالطبع، لم يخطر ببالي مطلقا أن هذا قد يكون أساسا لجائزة نوبل”.

الجائزة للعلماء الثلاثة

ويعمل كلارك، المولود في بريطانيا، أستاذا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة.

أما ديفوريه، المولود في فرنسا، فهو أستاذ في جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا بالولايات المتحدة، والتي يعمل بها أيضا مارتينيس أستاذا.

وتمنح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الفيزياء وتبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، وتُقسم بين الفائزين.

وقال أولف إريكسون، رئيس لجنة نوبل للفيزياء: “من الرائع أن نتمكن من الاحتفال بالطريقة التي تواصل بها ميكانيكا الكم -التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، مفاجأتنا باستمرار- كما أنها مفيدة للغاية، لأن ميكانيكا الكم هي أساس جميع التقنيات الرقمية”.