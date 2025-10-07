نهاية الجولة الأولى من محادثات حماس مع الوسطاء بشأن غزة

نقلت قناة الجزيرة عن مصادر في وقت مبكر يوم الثلاثاء، أن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهت في شرم الشيخ بمصر وسط أجواء وصفت بـ”الإيجابية”.

وقالت المصادر إن الجلسة الأولى التي عقدت بمشاركة وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، أسفرت عن “وضع خارطة طريق لجولة المفاوضات الحالية وتحديد آلياتها الزمنية”.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفد حماس أبلغ الوسطاء أن استمرار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل “تحدياً حقيقياً أمام الإفراج عن الأسرى”، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات الميدانية لتهيئة الأجواء.

وضم وفد حماس، بحسب المصادر، كلاً من خليل الحية وزاهر جبارين، وهما من بين أعضاء الوفد الذي نجا من محاولة اغتيال في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

ترامب: أنجزنا 80 % من الصفقة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات في البيت الأبيض، يوم الاثنين، أنه تم إنجاز “80 % تقريبا من صفقة غزة”، على حد وصفه.

وأضاف أن الاتفاق بشأن قطاع غزة سيكون مستداما وسيحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن الجميع متفق على التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن “(حركة المقاومة الإسلامية) حماس وافقت على أمور مهمة جدا”.

وانطلقت جولة المفاوضات غير المباشرة الجديدة مساء الاثنين بين وفدي حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين.