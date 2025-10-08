الاحتلال يسلم جثمان شهيد فلسطيني بعد 4 أشهر من احتجازه قرب طولكرم

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، جثمان الشهيد الفلسطيني خالد حوبي (40 عامًا) من بلدة زيتا شمال طولكرم، بعد 4 أشهر من احتجازه.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أن طواقمها في محافظة طولكرم تسلّمت الجثمان عقب متابعة مستمرة، ليُوارى الثرى في مسقط رأسه وفق ترتيبات أسرته، مؤكدة استمرار جهودها لاستعادة جميع جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلّمت جثمان الشهيد عند حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، ونقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي تمهيدًا لتشييعه الخميس في بلدة زيتا.

واستشهد خالد حوبي برصاص الاحتلال في 12 يونيو/حزيران الماضي قرب مستعمرة “حرميش” جنوب غرب جنين.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة شركة “إكس”، أن فلسطينيا أطلق النار على قواته عند حاجز حرميش شمالي الضفة، فردت القوات بإطلاق النار وتمكنت من “تحييده”، دون وقوع إصابات في صفوفها.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 731 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، حسب توثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.