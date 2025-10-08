البرغوثي يحدد أربع ضمانات ضرورية لوقف الحرب على غزة (فيديو)

حدد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أربع ضمانات ضرورية لكي تلتزم إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة وقبول خطة السلام.

وأوضح البرغوثي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن أولى هذه الضمانات هي الصمود والمقاومة الفلسطينية “باعتبارها العامل المفعل لكل العوامل الإيجابية الأخرى”، وثانيتها استمرار حركة التضامن الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل، مؤكدا أن “هذا الضغط الدولي يضع إسرائيل في الزاوية ويجب أن يتواصل”.

"موقف عربي وإسلامي حازم".. مصطفى البرغوثي يحدد أربع ضمانات ضرورية لوقف الحرب على غزة pic.twitter.com/alWXh1j84s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

وتابع البرغوثي قائلا إن ثالثة هذه الضمانات موقف عربي حاسم يؤكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لن يتعايش أحد مع فكرة تجديد الحرب على قطاع غزة وأن هذا سوف يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف البرغوثي أن رابعة هذه الضمانات هي ضمان من الرئيس الأمريكي شخصيا ومن الإدارة الأمريكية بعدم عودة الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه “حدث من قبل أن قدمت الإدارة الأمريكية ضمانات ولم تحترمها، لكن الظرف الآن مختلف”.

وشدد البرغوثي على أنه “إذا توافر الضغط الدولي والعربي والصمود الفلسطيني فإنه يمكن أن يفرض على الولايات المتحدة تقديم الضمانات المطلوبة باعتبارها القوة الوحيدة التي تستطيع أن تلجم نتنياهو”.

وأشار البرغوثي إلى ضرورة الضغط على دول غربية أخرى لتغيير موقفها، وبشكل خاص ألمانيا التي تمثل ثاني أكبر الدول المصدرة للسلاح إلى إسرائيل.

استمرار المفاوضات في شرم الشيخ

وكانت جلسة اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ قد انتهت أمس الثلاثاء بحضور الوسطاء، مصر وقطر، ووفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجدد وفد حماس، خلال الاجتماع، التأكيد على حتمية الحصول على ضمانات دولية لتحقيق وقف نهائي للحرب وضمان الانسحاب الكامل، مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه الضمانات واضحة وملزمة لجميع الأطراف.

كما تطالب الحركة بضرورة ربط كل مرحلة من مراحل الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وعبر ترامب، الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وقال إن فريقا أمريكيا غادر للتو للمشاركة في المفاوضات.