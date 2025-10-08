السيسي يدعو ترامب إلى حضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عند التوصل إليه (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجيء إلى مصر لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال التوصل إليه.

وقال السيسي اليوم الأربعاء، في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إنه “يسجل تقديره واحترامه الشديد للرئيس الأمريكي على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب”، خلال جولة المفاوضات الحالية التي تتم في شرم الشيخ في مصر.

وأضاف السيسي “رسالتي لترامب هي استمرّ في دعمك لوقف الحرب وأقدر كل ما تبذله في هذا المجال”.

وتابع السيسي قائلا “ندعم بقوة الجهود الدبلوماسية الجارية الآن في شرم الشيخ لوقف حرب غزة”، مؤكدا أنه “يجب انتهاز الفرصة والحرص على إنجاح المفاوضات بشرم الشيخ لإنهاء الحرب”.

وشدد السيسي على أن “العالم كله مهتم بوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن”، مشيرا إلى أن “حل الدولتين سيكون له فرص أكبر كثيرا في حال إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن حتى يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة والضفة الغربية“.

ترامب يعرب عن تفاؤله

تأتي هذه التصريحات بعد أن عبر ترامب أمس الثلاثاء عن تفاؤله بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.

ويشارك فريق أمريكي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى، في المحادثات حول خطة ترامب لوقف الحرب في شرم الشيخ.

وذكرت رويترز أنه من المقرر أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المحادثات بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

وأكد وفد حماس، خلال جلسة مفاوضات أمس الثلاثاء، حتمية الحصول على ضمانات دولية لتحقيق وقف نهائي للحرب وضمان الانسحاب الكامل، مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه الضمانات واضحة وملزمة لجميع الأطراف.

كما تطالب الحركة بضرورة ربط كل مرحلة من مراحل الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.