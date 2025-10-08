اللحظات الأولى لاختطاف البحرية الإسرائيلية لقوارب أسطول الحرية (فيديو)

قالت إدارة أسطول الصمود إن قوات البحرية الإسرائيلية هاجمت عددًا من قوارب أسطول الحرية وقامت باختطافها صباح اليوم الأربعاء أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة ضمن رحلتها لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عامًا.

كان أسطول الحرية المكون من 11 سفينة والمتوجه إلى قطاع غزة أعلن تفعيل حالة الطوارئ مع اقتراب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما سُمع في مقطع الفيديو قبل عملية الاقتحام أصوات تحليق مكثف لما بدا أنها طائرات هليكوبتر.

وكان آخر تحديث للجنة الدولية لكسر الحصار على غزة ذكر أن قوارب الأسطول باتت بعد 270 كيلومترًا من سواحل غزة، بالقرب من المنطقة التي واجه فيها ائتلاف أسطول الحرية السابق وسفن أسطول الصمود العالمي هجمات من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان ناشطون غربيون مشاركون في أسطول الحرية، المتجه إلى قطاع غزة، قد أكدوا أنهم عازمون على كسر الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.