بوغوتا ومكسيكو تنتفضان لغزة.. والرئيس الكولومبي يشير إلى مفاتيح وقف الحرب (فيديو)

تظاهر العشرات من المتضامنين مع غزة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، يوم الأربعاء، احتجاجا على استمرار حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

وجاب المتظاهرون عددًا من شوارع بوغوتا، رافعين شعارات تطالب بالوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأقدم بعض المتظاهرين على إحراق العلم الأمريكي، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمها العسكري والسياسي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهته قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إن “الرد على الاختطاف لا يكون بإبادة جماعية”.

Al secuestro no se le responde con un genocidio. Frenar el genocidio es lo que permita liberar rehenes. https://t.co/vNSNzcS9KB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025

وأكد بيترو في منشور على منصة “إكس” أن “قف الإبادة الجماعية هو ما يسمح بتحرير الرهائن”.

يذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أثار جدلًا واسعًا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، عندما دعا إلى “توحيد الجيوش من أجل تحرير فلسطين“.

لم يكتفِ بيترو بذلك، بل شارك في وقفة مؤيدة لفلسطين في نيويورك، وخاطب الجنود الأمريكيين قائلا: “لا توجهوا بنادقكم نحو الإنسانية. ارفضوا أوامر الرئيس دونالد ترامب وأطيعوا أمر الإنسانية”، مما دعا واشنطن إلى إلغاء تأشيرة بيترو، بدعوى “التحريض على العصيان وارتكاب أفعال متهورة”.

المكسيك

وفي سياق الاحتجاجات، شهدت العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، مظاهرةً مماثلة داعمة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.

وتزامنت التظاهرات مع إعلان وزارة الخارجية المكسيكية أن المواطنين المكسيكيين الستة الذين شاركوا في أسطول الصمود، باتوا برفقة السفير المكسيكي لدى إسرائيل، ماوريسيو إسكانيرو، وهم موجودون حاليًا في إسطنبول للتوقف هناك، قبل مواصلة رحلتهم.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las y los seis connacionales que participaron con la Flotilla Sumud y el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, que los acompaña, se encuentran en Estambul para hacer una escala y continuar su viaje a nuestro país.… pic.twitter.com/SNgQGyCoqy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

وجاء في بيان للخارجية المكسيكية على منصة “إكس” أن الناشطين الستة استقبلهم القنصل المكسيكي في إسطنبول، ألبرتو فييرو.

وأعربت الخارجية المكسيكية عن شكرها للسلطات التركية التي قدمت التسهيلات اللازمة لخروج المجموعة بشكل آمن.