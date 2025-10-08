ترامب: نقترب للغاية من التوصل لاتفاق بشأن غزة.. وقد أتوجه للشرق الأوسط نهاية الأسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن غزة، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الجانبين تمضي بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان يتعامل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، مؤكدا: “نحن نقترب للغاية”.

وأضاف: “قد أتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، وسنرى، لكن هناك فرصة كبيرة جدا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع حركة حماس “تسير بشكل جيد على ما يبدو”، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي الأزمة في غزة.

ومنذ مساء الاثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

ووافقت حماس على مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار بالقطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمد إلى المماطلة وواصل الإبادة بغزة، بينما قالت عائلات الأسرى والمعارضة إن ذلك يهدف إلى بقائه في الحكم.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.