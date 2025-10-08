تركوه ينزف.. الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من المسجد الأقصى (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، بالقرب من باب المغاربة في محيط المسجد الأقصى.

وأظهرت لقطات متداولة الشاب وهو ملقى على الأرض دون حراك.

كما أظهر مقطع الفيديو وجود سيارات إسعاف مدنية، إضافة إلى تجمُّع عدد من الأشخاص في المكان.

وكشفت محافظة القدس الشريف، عبر صفحتها على “فيسبوك”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الشاب المقدسي محمود الفروخ، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ونقلت المحافظة عن مصادر، قولها أن الفروخ أُصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.