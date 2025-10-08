جريمة صادمة في لندن.. 3 مراهقات يقتلن مسنا ويصورن الحادثة للتسلية (فيديو)

أمرت محكمة بريطانية بسجن ثلاث فتيات مراهقات لفترات تصل إلى عشر سنوات، بعد إدانتهن بقتل رجل مسن يبلغ من العمر 75 عامًا في هجوم عنيف تم تصويره بهاتف محمول في أحد شوارع لندن.

الضحية، ويدعى فريدي ريفيرو، وهو مواطن بوليفي، تعرّض للهجوم في منطقة إزلنغتون شمال لندن يوم 27 فبراير/شباط الماضي، وتوفي في المستشفى في اليوم التالي متأثرًا بجروحه.

"بلا مبرر وبلا رحمة".. جريمة تهز لندن بعد أن أقدمت 3 فتيات على قتـ،ـل مسن في لندن ووثقوا الجريمة بالصوت والصورة pic.twitter.com/IkVobQkNDm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2025

وبحسب التحقيقات، كان الرجل يقف بالقرب من موقف للحافلات في شارع “سفن سيسترز رود”، عندما نزلت الفتيات الثلاث من الحافلة وأحطن به.

ثم بدأن دفعه ولكمه وركله، في حين قامت إحداهن بتصوير الهجوم بهاتفها.

واستعانت الشرطة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت لحظة توجيه إحدى الفتيات لكمة قوية إلى رأس الضحية، مما أدى إلى سقوطه على الأرض وارتطام رأسه بالرصيف، وتبين لاحقًا أنه أصيب بإصابة خطيرة في الدماغ تسببت في وفاته.

وبحسب شهود عيان، زعمت الفتيات أن الرجل تحرش بهن، لكن الادعاء نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا أن الاعتداء كان “هجومًا غير مبرر وقع تحت تأثير الكحول”.

واعترفت الفتيات الثلاث، اللواتي كانت أعمارهن حينها 14 و16 و17 عامًا، بارتكاب جريمة القتل غير العمد.

وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي، قررت القاضية الحكم على الفتاة الكبرى بالسجن أربع سنوات، والفتاة الثانية بالسجن ثلاث سنوات ونصفا، أما الصغرى فحُكم عليها بالسجن سنتين ونصفا. ونظرًا إلى صغر أعمارهن، منعت المحكمة نشر أسمائهن أو أي تفاصيل شخصية قد تكشف عن هوياتهن.