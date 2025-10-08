حفيد مانديلا: نضالنا متشابه مع نضال الفلسطينيين (فيديو)

ربط نكوسي مانديلا حفيد المناضل الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، اليوم الأربعاء، بين المعاناة الفلسطينية وبين تجربة بلاده، مؤكداً: “نحن أمة مثل الفلسطينيين، عانينا مثل ما عانوا من السلطات الإسرائيلية حيث الماضي والتاريخ متشابهان”، مشيراً إلى محاولات “محو الهوية الجنوب الإفريقي بسبب الحكومات الغربية” في الماضي.

وأكد مانديلا الحفيد في مؤتمر صحفي بجنوب إفريقيا، عقب مشاركته في “أسطول الصمود العالمي لدعم غزة” أن الأسطول تعرض لاعتداء مباشر. وكشف عن وقوع هجوم إسرائيلي في المياه التونسية، قائلاً: “بعض المراكب، مثل مركبنا، تم قصفها في أراضي دولة مستقلة ذات سيادة التي هي تونس“. واعتبر أن هذا الهجوم يمثل دليلاً على أن “النظام العنصري الإسرائيلي يتصرف بإفلات كامل من العقوبة”، مذكراً بهجمات إسرائيلية سابقة على دول أخرى.

انتقاد لمصر ودعوة لفتح معبر رفح

وحث حفيد مانديلا انتقاداً مباشراً الحكومة المصرية على ضرورة تحركها قائلاً: “نحن ندعوهم إلى فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، حتى تتدفق بكل حرية إلى داخل غزة”.

الدعم الدولي والإسناد الأفريقي

أشاد المتحدث بـ “روح الوحدة الإفريقية” في تونس، التي استقبلت الأسطول بـ”الأحضان”، مؤكداً أن تونس كانت “محطة للانطلاق إلى غزة”.

كما ثمّن الدور التركي والحكومة التركية، مشيرا إلى أن الأسطول في إسطنبول أصبح “أسطولا غير مسبوق في التاريخ”. كما ثمّن دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في حمل المساعدات الإنسانية.

وكشف عن حماية قدمتها البحرية الإيطالية والإسبانية للأسطول عندما مرّ من “المنطقة الصفراء”، وقيام مسيّرات بتتبعهم وتقديم معلومات يومية كلما اقتربوا من سواحل غزة.

وكان الأسطول، الذي ضم مئات النشطاء من عشرات الدول، قد انطلق في رحلة بحرية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 17 عاما.