حكومة غزة: إسرائيل تتجاهل دعوات ترامب وتواصل أعمال الإبادة (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبه بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على مقترح خطته لإنهاء الحرب.

وأضاف بيان المكتب الحكومي، أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 230 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الغارات، أسفرت عن استشهاد 118 فلسطينيا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 72 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

وأوضح المكتب الحكومي أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع.

وحمل البيان، إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ودعا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

خطة ترامب

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا مطلع الأسبوع، إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الرد الإيجابي من حركة حماس على خطته بشأن غزة.

ومساء الأحد، أعلن ترامب، في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” الأمريكية، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت إيجابية وتتقدم بوتيرة سريعة.

ويوم الاثنين، استأنفت إسرائيل وحماس، مفاوضات غير مباشرة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، بوساطة مصر وقطر.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن المفاوضات، تعمل على تهيئة الظروف لتبادل الأسرى، والدخول الكامل للمساعدات إلى غزة دون أي عوائق.

مطالب حماس لإنجاز الاتفاق

كان مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أكد للجزيرة أن نقاشات يوم الثلاثاء، ركزت بشكل أساسي على خرائط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وجدولة عمليات الإفراج عن أسرى الاحتلال لدى المقاومة.

وأضاف المصدر أن وفد الحركة طالب بضرورة ربط كل مرحلة من مراحل الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مشدداً على أن “الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال”.

وجدد وفد حماس، خلال الاجتماع، التأكيد على حتمية الحصول على ضمانات دولية لتحقيق وقف نهائي للحرب وضمان الانسحاب الكامل، مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه الضمانات واضحة وملزمة لجميع الأطراف.