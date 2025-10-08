رئيسة الوزراء الإيطالية في مرمى “الجنائية الدولية” بسبب غزة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين، وذلك بتهمة “التواطؤ في إبادة جماعية” في قطاع غزة بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.

وأدلت رئيسة الوزراء بهذا التصريح خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “راي 1” الإيطالية.

La mia intervista di poco fa a Cinque Minuti pic.twitter.com/Fp4x4q7MCt — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 7, 2025

وشاركت ميلوني مقتطفًا من المقابلة على صفحتها الرسمية في منصة “إكس”.

وقالت ميلوني: “أنا ووزير الدفاع غيدو كروسيتو، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وأعتقد كذلك المدير العام لشركة “ليوناردو”، الناشطة في مجالي الطيران والدفاع، مستهدفون بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية”.

وتابعت: “أعتقد أنّه ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع”.

الشكوى أعدّتها مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” وتحمل تاريخ الأول من أكتوبر ووقّعها نحو 50 شخصًا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.

وجاء في نص الشكوى: “بدعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصًا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطالية نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني”.

ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.