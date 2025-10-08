الأخبار|إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية في مرمى “الجنائية الدولية” بسبب غزة

ROME, ITALY - JULY 10: Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (not in picture) hold a joint press conference during the Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025) at Roma Convention Center La Nuvola, on July 10, 2025 in Rome, Italy. The fourth annual Ukraine Recovery Conference is taking place in Rome on July 10-11, bringing together governments and organizations from the international community committed to the long-term reconstruction of Ukraine, amid Russia's full-scale invasion. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)
رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (غيتي إيميجز)
Published On 8/10/2025

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين، وذلك بتهمة “التواطؤ في إبادة جماعية” في قطاع غزة بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.

وأدلت رئيسة الوزراء بهذا التصريح خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “راي 1” الإيطالية.

وشاركت ميلوني مقتطفًا من المقابلة على صفحتها الرسمية في منصة “إكس”.

وقالت ميلوني: “أنا ووزير الدفاع غيدو كروسيتو، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وأعتقد كذلك المدير العام لشركة “ليوناردو”، الناشطة في مجالي الطيران والدفاع، مستهدفون بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية”.

وتابعت: “أعتقد أنّه ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع”.

الشكوى أعدّتها مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” وتحمل تاريخ الأول من أكتوبر ووقّعها نحو 50 شخصًا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.

وجاء في نص الشكوى: “بدعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصًا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطالية نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني”.

ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

