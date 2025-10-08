الأخبار|القدس

شاهد: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويصلي “لتدمير حماس” بحماية شرطة الاحتلال

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى رفقة مستوطنين إسرائيليين
مدة الفيديو 00 دقيقة 20 ثانية 00:20
Published On 8/10/2025
|
آخر تحديث: 11:14 AM (توقيت مكة)

حفظ

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إحياء ثاني أيام “عيد العرش اليهودي”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاقتحام قاده بن غفير مع مجموعة من المستوطنين، وأنهم دخلوا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة.

صلاة لتدمير حماس

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بيان صادر عن مكتب بن غفير أن الهدف من الاقتحام هو “الصلاة من أجل النصر في الحرب، وتدمير حماس، وإعادة الأسرى”.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد، كما قاموا بحمل القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ضمن إحياء “عيد العرش”.

تشير التقارير إلى أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، من خلال تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لمنع دخول الفلسطينيين إليها. وتوفر السلطات الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وهو ما يعد تصعيدا يفاقم التوتر في المدينة المقدسة.

المصدر: الجزيرة مباشر + صحف اسرائيلية + وكالة الأنباء الفلسطينية

إعلان