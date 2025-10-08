شاهد: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويصلي “لتدمير حماس” بحماية شرطة الاحتلال

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إحياء ثاني أيام “عيد العرش اليهودي”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاقتحام قاده بن غفير مع مجموعة من المستوطنين، وأنهم دخلوا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة.

لحظة وصول وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "بن غفير" إلى محيط المسجد الأقصى المبارك قبل قليل. pic.twitter.com/LaegBKvqRs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2025

صلاة لتدمير حماس

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بيان صادر عن مكتب بن غفير أن الهدف من الاقتحام هو “الصلاة من أجل النصر في الحرب، وتدمير حماس، وإعادة الأسرى”.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد، كما قاموا بحمل القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ضمن إحياء “عيد العرش”.

#شاهد جانب من اقتحام بن غفير حائط البراق غربي المسجد الأقصى. pic.twitter.com/ukz7p1oey2 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 8, 2025

تشير التقارير إلى أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، من خلال تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لمنع دخول الفلسطينيين إليها. وتوفر السلطات الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وهو ما يعد تصعيدا يفاقم التوتر في المدينة المقدسة.