شاهد: سرايا القدس تستهدف موقعين لتجمع آليات وجنود الاحتلال في غزة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق عملية نفذتها ضد قوات الاحتلال في غزة.

وقالت سرايا القدس على حسابها بمنصة تليغرام: “شاهد.. سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم”.

وقالت في شرح مصاحب: “سرايا القدس، الإعلام العسكري – مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس بقذائف الهاون قوات العدو الصهيوني المتمركزة في شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم، ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وبيّن المشهد الأول أحد المقاومين وهو يحمل قذيفة متوسطة ويدخلها في فوهة مدفع منصوب أمامه، ثم سرعان ما يتبع ذلك عدد آخر من القذائف ثم يطلقها واحدة تلو الأخرى.

وفي مشهد آخر، كُتبت الآية الكريمة “وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى”، وأتبعها مقاوم من سرايا القدس بإطلاق قذيفة أكبر من سابقتها على هدف، وسمّى الله وهلل وكبّر.