عامان من الإبادة.. طلاب تونس يساندون طوفان الأقصى (فيديو)

شهدت جامعات تونسية عدة، الثلاثاء، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

بعدسة الجمهور: طلاب معهد حي السلام في ولاية بن عروس التونسية يتظاهرون تضامنا مع غـ ـزة في الذكرى الثانية لاندلاع الحـ ـرب#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/CJCeInbRc8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

وشهدت مدن تونسية عدة خروج المئات من طلاب الجامعات والمعاهد إلى الشوارع، مرددين شعارات مساندة للمقاومة.

الفعاليات دعا لها الاتحاد العام التونسي للطلبة، في بيان صادر عنه، يوم الاثنين، وجرت تحت شعار طوفان الجامعة سند للمقاومة.

ودعا البيان إلى النزول بقوة إلى الساحات ومحاصرة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وضرب مصالحها في كل مكان، نصرة لسكان قطاع غزة.