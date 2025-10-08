الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

عامان من الإبادة.. طلاب تونس يساندون طوفان الأقصى (فيديو)

جانب من تظاهرات الطلبة التونسيين (الإتحاد العام التونسي للطلبة)
Published On 8/10/2025

حفظ

شهدت جامعات تونسية عدة، الثلاثاء، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وشهدت مدن تونسية عدة خروج المئات من طلاب الجامعات والمعاهد إلى الشوارع، مرددين شعارات مساندة للمقاومة.

 

الفعاليات دعا لها الاتحاد العام التونسي للطلبة، في بيان صادر عنه، يوم الاثنين، وجرت تحت شعار طوفان الجامعة سند للمقاومة.

ودعا البيان إلى النزول بقوة إلى الساحات ومحاصرة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وضرب مصالحها في كل مكان، نصرة لسكان قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان