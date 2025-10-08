ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. كلبان يفتكان بطفل داخل حضانة في أمريكا

في حادثة مفجعة، لقي طفل يبلغ من العمر عامين حتفه بعد أن هاجمه كلبان من فصيلة “روت فايلر” داخل مركز رعاية أطفال غير مرخص في جنوب ولاية جورجيا الأمريكية، بينما كانت صاحبة

المركز نائمة، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية إلى ستايسي ويلر كوب، البالغة 48 عاما، صاحبة المركز الذي كانت تديره من منزلها في مدينة فالدوستا جنوب أتلانتا وفقا لسجلات السجن.

وقالت شرطة فالدوستا إن كوب تركت الطفل من دون إشراف لأكثر من ساعتين يوم السبت، ويعتقد أنه توجه إلى فناء المنزل الخلفي وفتح باب القفص الذي كان بداخله الكلبان اللذان “هاجما طفلي حتى الموت”، وفق ما كتبت والدته في صفحة تبرعات على موقع “جو فاند مي”، مشيرة إلى أن الكاميرات وثقت الحادثة وعندما وصلت الشرطة ، كان الطفل قد فارق الحياة.

وأوضحت الشرطة أن الطفل كان الوحيد الموجود في المركز وقت الحادث، رغم أن عدد الأطفال المعتاد يصل إلى عشرة.

وتم نقل كوب إلى سجن مقاطعة لاوندز، ولم تشر السجلات إلى ما إذا كانت قد استعانت بمحام للدفاع عنها.

وذكرت والدة الطفل، أدريانا جونز، في صفحة التبرعات أن اسم ابنها هو كايمير جونز، وقالت إنها شعرت بأن أمراً سيئاً قد حدث لأن كوب لم تتواصل معها طوال ثلاث ساعات، رغم أنها اعتادت على إرسال تحديثات خلال اليوم.

وأضافت جونز: “كان مشهداً مفجعاً ومؤلماً وصادماً لا أتمنى لأي شخص أن يمر به”.