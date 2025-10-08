نوبل للكيمياء تذهب لثلاثة علماء من بينهم الأردني عمر ياغي

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العلماء (عمر ياغي) و(سوسومو كيتاجاوا) و(ريتشارد روبسون) بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 “لتطويرهم أطرا معدنية عضوية”.

وفاز الأردني الأمريكي عمر مونّس ياغي والياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني المولد ريتشارد روبسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لتطويرهم ما يُسمى بالهياكل الفلزية العضوية، بحسب ما أعلنت لجنة نوبل اليوم.

تراكيب جزيئية ذات فراغات واسعة

وعمل الفائزون الثلاثة على ابتكار تراكيب جزيئية ذات فراغات واسعة تسمح بتدفق الغازات ومواد كيميائية أخرى عبرها، ويمكن توظيفها لاستخلاص الماء من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة.

ويعمل كيتاغاوا أستاذًا في جامعة كيوتو باليابان وروبسون أستاذًا في جامعة ملبورن بأستراليا، وياغي أستاذًا في جامعة كاليفورنيا في بركلي بالولايات المتحدة.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

“تجميع المياه من هواء الصحراء”

وقالت اللجنة “يمكن استخدام هذه الهياكل الفلزية العضوية في تجميع المياه من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة أو تحفيز التفاعلات الكيميائية”.

وقال هاينر لينكه، رئيس لجنة نوبل للكيمياء، في مؤتمر صحفي: “لقد وجدوا طرقاً لابتكار مواد، مواد جديدة بالكامل، تحتوي على تجاويف كبيرة في داخلها يمكن تشبيهها بغرف في فندق، بحيث تستطيع الجزيئات الضيفة الدخول إلى المادة والخروج منها أيضاً”.

وتُمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى اكتساب شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم.

“My parents could barely read or write. It’s been quite a journey, science allows you to do it.” New laureate Omar Yaghi was in the middle of changing flights when we reached him, just after he heard that he had been awarded the 2025 #NobelPrize in Chemistry. In this interview… pic.twitter.com/pTlHPdX4st — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

جائزة نوبل للكيمياء

وجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، هي الثالثة من بين ست جوائز نوبل تمنح هذا العام.

ويلي جائزة الكيمياء كل من جائزة نوبل للآداب غدا الخميس، وجائزة نوبل للسلام التي سيعلن عنها يوم الجمعة، وتختتم الجوائز بجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين، وتعد جائزة الاقتصاد الوحيدة التي لم تنشأ بموجب وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.