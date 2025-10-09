الأخبار

أسطول الصمود: 6 مشاركين لا يزالون رهائن لدى إسرائيل

أسطول الصمود حظي باهتمام عالمي واسع (رويترز)
Published On 9/10/2025

أعلنت الصفحة الرسمية لأسطول الصمود العالمي أن 6 مشاركين في الأسطول لا يزالون محتجزين كرهائن لدى إسرائيل بعد أن جرى اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

وأكد بيان الأسطول الذي نُشر على صفحتهم الرئيسية أنه لا يزال مشارك نيجيري واحد من أسطول عمر المختار و145 مشاركًا من تحالف أسطول الحرية وألف مادلين إلى غزة رهن الاحتجاز.

وشدد البيان على أن احتجازهم غير قانوني، وعقاب على تضامنهم نفسه، لافتين إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع.

ودعا البيان جميع الحكومات والشعوب ذات الضمير الحي إلى التحرك الآن، والمطالبة بالإفراج عنهم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

ويمثل أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب الماضي، إحدى محاولات النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى ودمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: الجزيرة مباشر

