ألمانيا تلغي برنامج التجنيس السريع وسط جدل حول الهجرة والاندماج

ألغى البرلمان الألماني، الأربعاء، برنامجا لمنح الجنسية بشكل سريع، وهو ما يعكس التغير المفاجئ للموقف إزاء الهجرة داخل الدولة الأوروبية صاحبة الاقتصاد القوي والتي تعاني من نقص العمالة.

وتعهد المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس خلال الحملة الانتخابية هذا العام بإلغاء التشريع الذي يتيح “لمن اندمجوا بشكل استثنائي” الحصول على الجنسية الألمانية خلال 3 أعوام بدلا من 5.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان “يتعين أن يكون جواز السفر الألماني بمثابة اعتراف بعملية الاندماج الناجحة لا بمثابة حافز للهجرة غير الشرعية”.

ومن بين 300 ألف تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية في عام 2024، وهو رقم قياسي، لم يتم قبول سوى بضع مئات عبر مسار التجنيس السريع الذي كان يهدف بالأساس إلى أن يكون حافزا للعمالة الماهرة لاختيار الاستقرار في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في العمالة.

ويتعين على المرشحين إثبات إنجازات مثل اتقان اللغة الألمانية أو الخدمة التطوعية أو النجاح المهني أو العلمي.