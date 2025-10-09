هل وافقت إسرائيل على الإفراج عن مروان البرغوثي؟ المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تجيب

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، الخميس، إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وأضافت لصحفيين “أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءا من صفقة الإفراج هذه”.

ويعد مروان البرغوثي من أبرز القيادات في حركة فتح، حيث يقضي منذ عام 2002 عقوبة السجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية.

وتتهمه إسرائيل بتأسيس كتائب شهداء الأقصى، التي نشطت خلال انتفاضة الأقصى الثانية، كما حمّلته المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، أفضت إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين.

وشارك البرغوثي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وكان من الوجوه البارزة خلال انتفاضة عام 2000. تعرض للاعتقال والإبعاد عدة مرات، ونجا من محاولات اغتيال إسرائيلية.

وبعد أكثر من عقدين وراء القضبان، يظل اسمه مطروحا باعتباره شخصية قادرة على توحيد الصف الفلسطيني.