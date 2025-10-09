إسرائيل تشنّ غارات على غزة رغم الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار (فيديو)

أكّد الدفاع المدني في غزة أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ فجر اليوم الخميس ضربات عدّة في أنحاء متفرّقة من قطاع غزة، في عدوان أتى بعد الاعلان عن توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المحطة بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال بالقصف حي النصر غربي مدينة غزة.

غارات بعد إعلان الاتفاق

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني “منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة”، مشيرا خصوصا إلى سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة غزة.

وأوضح المسؤول في الدفاع المدني، أنّ وسط مدينة خان يونس الواقعة في جنوب القطاع تعرّض فجر اليوم الخميس لقصف مدفعي وغارات جوية أيضا.

تحليق الطيران فوق غزة

وأشار المغير إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فجر الخميس بشكل منخفض فوق خيام النازحين في جنوب القطاع وفي مدينة غزة.

وصباح الخميس، حذّر الجيش الإسرائيلي النازحين في جنوب القطاع من العودة إلى مناطقهم الواقعة شمالا، سواء أكانت في مدينة غزة (وسط) أم في شمال القطاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصته تروث سوشيال، إن موافقة حماس وإسرائيل على الخطة تعني أن جميع “الرهائن” سيُطلق سراحهم قريبًا جدًّا.

وأشار إلى أن إسرائيل ستقوم بسحب قواتها إلى خط متفق عليه، كخطوة أولى نحو تحقيق سلام قوي ودائم.