السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يفتح باب الأمل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بعد ما وصفه بـ”عامين من المعاناة”.

وأشار الرئيس المصري في منشور على منصة إكس إلى أن الاتفاق تم وفقا “لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة“.

“باب الأمل للشعوب”

ولفت الرئيس المصري إلى أن هذا الاتفاق “لا يطوي صفحة حرب فحسب بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غد تسوده العدالة والاستقرار”.

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل على مدار ثلاثة أيام منذ الاثنين الماضي حتى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الوصول إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي قدمها في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقف النار مرهون بموافقة الحكومة الإسرائيلية

وفي سياق متصل أشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ لا يزال مرهونا بموافقة الحكومة عليه.

بدورها أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) سيجتمع الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ثم يليه اجتماع الحكومة وهي التي ستتخذ قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

وأضافت أن إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

قصف مستمر

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوترات في الميدان، حيث أفادت التقارير باستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية على الفلسطينيين لمنعهم من التقدم عبر شارع الرشيد باتجاه مدينة غزة.