اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف بدء الاتصالات لترتيب صفقة تبادل الأسرى (شاهد)

أكد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقم اللجنة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، قامت، اليوم الخميس، بتسليم الشحنة الطبية الثامنة خلال 3 أسابيع فقط لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، والتي تضمنت مستلزمات طبية حيوية تشمل الأدوية، ومواد التخدير، ومضادات حيوية، فضلا عن مواد لعلاج الجروح.

وأشار مهنا، في تصريحات للجزيرة مباشر، إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار استمرار تقديم الخدمات الإنسانية في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة بسبب التصعيد العسكري الأخير.

كما أوضح أن اللجنة تعمل على تسهيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين الأطراف المعنية، بالتزام كامل بضمان الأمن والسلامة وكرامة المستفيدين.

تكثيف الاستجابة الإنسانية

ولفت المتحدث إلى أن اللجنة لم تتوقف عن تقديم الدعم رغم تعليق عملها في مقرها بغزة بسبب الأوضاع الأمنية، مؤكداً التزام المنظمة بتكثيف الاستجابة الإنسانية، لا سيما في القطاعات الصحية والغذائية، والعمل على إعادة بناء حياة المدنيين الذين عانوا على مدار العامين الماضيين من النزوح والقتل اليومي.

وأضاف مهنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبقى على أهبة الاستعداد لتسهيل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وأي إجراءات تضمن لم شمل الأسر، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في تقديم الدعم الإنساني لجميع سكان قطاع غزة.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى، فيما قالت “حماس” إنه يقضي بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل ودخول المساعدات وتبادل أسرى.