المفوض العام للأونروا: لدينا ما يكفي لتوفير الغذاء لجميع سكان غزة للأشهر الثلاثة القادمة

رحب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، واصفا إياه بأنه مصدر ارتياح كبير بعد عامين من القصف والتهجير والخسائر والمعاناة.

وأوضح، في منشور له عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن الوكالة تمتلك مخزونا جاهزا من الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع للأشهر الثلاثة المقبلة.

The agreement to finally secure a ceasefire in #Gaza & release the hostages is a huge relief. It will bring respite to people who survived the worst bombardment, displacement, loss and grief for two long years.

After their excruciating ordeal, hostages & Palestinian detainees… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 9, 2025

“660 ألف طفل ينتظرون العودة إلى مدارسهم”

كما أشار إلى أن فرق الأونروا الميدانية ستكون عنصرا محوريا في تنفيذ الاتفاق من خلال استمرار تقديم الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية والتعليم.

وأكد لازاريني، أن أكثر من 660 ألف طفل في غزة ينتظرون العودة إلى مدارسهم، وأن معلمي الأونروا مستعدون لاستقبالهم ودعمهم في استئناف حياتهم التعليمية، داعيا في الوقت ذاته الدول الأعضاء إلى تعزيز دعمها للوكالة حتى تتمكن من مواصلة دورها الإنساني في هذه المرحلة الحرجة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب إسرائيل منه، ودخول المساعدات للقطاع، وتبادل الأسرى.