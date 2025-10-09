باراك وغولان يتجاهلان نتنياهو ويشكران ترامب

في أولى ردود الفعل من الشخصيات السياسية الإسرائيلية البارزة على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تجاهل كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وزعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان الإشارة إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بينما وجّه كلاهما الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلات الأسرى.

باراك: “يوم عظيم” ودعوة للإصلاح والمساءلة

وصف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك يوم الإفراج عن الأسرى بأنه “يوم عظيم لشعب إسرائيل بأسره”.

وأشاد باراك بـ الدور الذي أداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنجاز الاتفاق، موجّهًا الشكر أيضاً إلى الوسطاء و”العائلات التي ناضلت بكل قوتها”، وكل من ساهم في الجهود خلال عامين مما وصفه بـ”الكابوس”.

وعبر باراك عن أمله في التوصّل إلى اتفاق شامل بشأن النقاط المتبقية في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه عند اكتمال ذلك، سيكون الوقت قد حان للشروع فيما وصفه بـ”الإصلاح الكبير، والمساءلة، واستخلاص الدروس من المرحلة الماضية”.

غولان: ترامب “العامل الحاسم”

من جانبه، أكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان عبر منصة “إكس” على الدور المحوري والعامل الحاسم لترامب لدوره في التوصل إلى الاتفاق وإنهاء الحرب ووجّه غولان شكره للرئيس الأمريكي والعائلات مشيرا إلى ما وصفه بنضالها دون تراجع.

ودعا غولان إلى الشروع في عملية إصلاح وبناء لإسرائيل قوية، ديمقراطية وعادلة بحسب تعبيره بعد انتهاء الحرب.

אחרי שנתיים ארוכות של כאב ומאבק יש תקווה. תודה גדולה לנשיא טראמפ שהביא להסכם ולסיום המלחמה. תודה למשפחות שלא ויתרו לרגע, שנאבקו בארץ ובעולם, ושללא הנחישות שלהן זה לא היה קורה. תודה לחיילים ולחיילות שנלחמו, הסתערו, נפצעו והקריבו נפש וגוף ואיפשרו את הרגע הזה. ותודה גדולה… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) October 9, 2025

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.