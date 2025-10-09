الأخبار|إسرائيل

باراك وغولان يتجاهلان نتنياهو ويشكران ترامب

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (رويترز)
Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 01:26 PM (توقيت مكة)

حفظ

في أولى ردود الفعل من الشخصيات السياسية الإسرائيلية البارزة على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تجاهل كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وزعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان الإشارة إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بينما وجّه كلاهما الشكر  للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلات الأسرى.

باراك: “يوم عظيم” ودعوة للإصلاح والمساءلة

وصف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك يوم الإفراج عن الأسرى بأنه “يوم عظيم لشعب إسرائيل بأسره”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشاد باراك بـ الدور الذي أداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنجاز الاتفاق، موجّهًا الشكر أيضاً إلى الوسطاء و”العائلات التي ناضلت بكل قوتها”، وكل من ساهم في الجهود خلال عامين مما وصفه بـ”الكابوس”.

وعبر باراك عن أمله في التوصّل إلى اتفاق شامل بشأن النقاط المتبقية في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه عند اكتمال ذلك، سيكون الوقت قد حان للشروع فيما وصفه بـ”الإصلاح الكبير، والمساءلة، واستخلاص الدروس من المرحلة الماضية”.

غولان: ترامب “العامل الحاسم”

من جانبه، أكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان عبر منصة “إكس” على الدور المحوري والعامل الحاسم لترامب لدوره في التوصل إلى الاتفاق وإنهاء الحرب ووجّه غولان شكره للرئيس الأمريكي والعائلات مشيرا إلى ما وصفه بنضالها دون تراجع.

ودعا غولان إلى الشروع في عملية إصلاح وبناء لإسرائيل قوية، ديمقراطية وعادلة بحسب تعبيره بعد انتهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان