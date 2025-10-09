بعد الاتفاق على خطته.. ترامب يكشف رؤيته المستقبلية لقطاع غزة وإيران

أفصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رؤيته المستقبلية لقطاع غزة، كاشفًا عن خطة لتشكيل ما يسمى “مجلس السلام” الذي سيتولى إدارة الوضع في القطاع، مشددًا على أن هذا المجلس سيكون “قويا جدا”.

President Trump talks reconstructing Gaza on @seanhannity: "We'll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful." pic.twitter.com/5GXMCw41d0 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2025

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب إنه “ستعاد إعمار غزة وسنرى الناس يتعايشون هناك”، مؤكدًا أن القطاع سيصبح منطقة آمنة ومستقرة، مُنوّهًا إلى أن دول المنطقة ستساعد في إعادة الإعمار.

وتحدث ترامب عن موافقة كل من حركة حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته، واصفًا الاتفاق بأنه “تاريخي”، وأوضح أنه “يتجاوز غزة فهو يمثل سلامًا في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل”.

وأكد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدًا أن “جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه”.

وأضاف ترامب: “إنها فترة رائعة حقًا، وما تم التوصل إليه كان إنجازًا عظيمًا لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة وكان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم”.

ولفت الرئيس الأمريكي، أنه قال لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم، وهو يفهم ذلك جيدًا، حسب تعبيره.

وكشف ترامب أن “إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الاثنين، بمن فيهم القتلى”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

الملف الإيراني

كما تطرق ترامب في حديثه إلى الملف الإيراني معبرًا عن اعتقاده بأن “إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الأوسع”، مشيرًا إلى الانخراط في نقاشات مع طهران، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وقال: “بدأنا محادثات مع إيران وعدد من الأطراف حول اتفاق جديد ولدينا محادثات جيدة”.

وشدد الرئيس الأمريكي أن “إيران كانت على بعد شهر أو شهرين من امتلاك سلاح نووي، ولو سمحت بحدوث ذلك لما كان الاتفاق الحالي ممكنًا”.