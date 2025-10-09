بقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف جنود وآليات الاحتلال وتسيطر على مسيرة استخبارية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مقاومين تابعين لها بقذائف الهاون جنود وآليات إسرائيلية في محيط تلة المنطار.

كما أعلنت سرايا القدس خلال الفيديو المنشور اليوم الخميس، السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في تعليق مصاب للفيديو “استهداف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني محيط تلة المنطار والسيطرة على مسيرة صهيونية شرق مدينة غزة “.

مشاهد من العمليتين

وعرضت سرايا القدس، مشاهد من العمليتين، وأظهر الفيديو مقاومين يعملون على وضع القذائف داخل منصة إطلاق، ثم العمل على إطلاق القذائف من المنصة باتجاه الهدف.

كما عرضت -ثاني أكبر حركة مقاومة في قطاع غزة بعد حركة حماس– مشاهد من الطائرة التي تمت السيطرة عليها وهي تقوم بجمع معلومات، وقالت الحركة “مشاهد من السيطرة على مسيرة صهيونية شرق مدينة غزة”.

استهداف دبابة

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت أمس الأربعاء دبابة “صهيونية من نوع ميركافا في منطقة اليرموك شمالي مدينة غزة”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه، إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة جنديين “بجروح طفيفة” الليلة الماضية جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، مقطع فيديو يوثق لعملية نفذتها ضد قوات الاحتلال في غزة، وظهر بالفيديو عبارة: “شاهد.. سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم”.

وبيّن المشهد الذي نشرته سرايا القدس أمس، أحد المقاومين وهو يحمل قذيفة متوسطة ويدخلها في فوهة مدفع منصوب أمامه، ثم سرعان ما يتبع ذلك عدد آخر من القذائف ثم يطلقها واحدة تلو الأخرى.