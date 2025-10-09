تركيا ترحب بجهود وقف إطلاق النار بغزة وتؤكد استمرار دعمها للفلسطينيين

رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معبرة عن آمالها في إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة على مدار عامين متتاليين.

وقالت الوزارة في بيانها: “ننتظر اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تشهد كارثة إنسانية، والبدء فورًا بجهود إعادة الإعمار”.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل مكثف.

وأضاف: “السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية “الإسرائيلية-الفلسطينية”، آملًا أن يسهم الزخم الذي تحقق خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في تنفيذ حل الدولتين مستقبلًا.

ولفت البيان إلى تقدير أنقرة لجهود الوساطة التي قدمتها مصر وقطر والولايات المتحدة، مشددًا على أن تركيا ستواصل دعمها ومساهمتها خلال مراحل تنفيذ الاتفاق.