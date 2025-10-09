ترامب يستعد لإعلان اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن غزة

قالت مصادر لـقناة الجزيرة إن الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بات في مراحله النهائية، بعد تجاوز جميع العقبات الأساسية، ويجري حاليًا العمل على صياغته النهائية.

وأضافت المصادر أن الوسطاء تلقوا ردودًا إيجابية من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدورها نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن اجتماعًا يُعقد حاليًا في القاهرة بين القيادي في حركة حماس، خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت بأن واشنطن تعمل على إعداد نص خطاب من المتوقع أن يلقيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن غزة.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يعتزم نشر بيان على منصة “تروث سوشيال” خلال وقت قريب، يتناول فيه تفاصيل الاتفاق المحتمل.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول، أن الاستعدادات جارية تحسبًا لإمكانية الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي تطور لافت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حركة حماس وافقت على الشروط، وأن الإعلان الرسمي من البيت الأبيض بات وشيكًا جدا.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن توقيع الاتفاق سيتم اليوم بينما سيكون إطلاق سراح أول الأسرى يوم السبت أو الأحد.

سبق وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن غزة، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الجانبين تمضي بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان يتعامل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، مؤكدا: “نحن نقترب للغاية”.

وأضاف: “قد أتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، وسنرى، لكن هناك فرصة كبيرة جدا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي بشأن المفاوضات مع حركة (حماس) بأنها “تسير بشكل جيد على ما يبدو”، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي الأزمة في غزة.

ومنذ مساء الاثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حماس) بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

ووافقت (حماس) على مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمد إلى المماطلة وواصل الإبادة في غزة، بينما قالت عائلات الأسرى والمعارضة إن ذلك يهدف إلى بقائه في الحكم.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.