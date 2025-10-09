ترامب يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من خطته للسلام بعد موافقة حماس وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل و حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إن موافقة حماس وإسرائيل على الخطة تعني أن جميع “الرهائن” سيُطلق سراحهم قريبًا جدًا.

وأضاف أن إسرائيل ستقوم بسحب قواتها إلى خط متفق عليه، كخطوة أولى نحو تحقيق سلام قوي ودائم.

وشدّد ترمب على أن جميع الأطراف ستُعامل بإنصاف ضمن هذه الخطة.

وختم منشوره بالتأكيد على أن هذا الإعلان يمثل “يومًا عظيمًا للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكافة دول المنطقة”، موجّهًا شكره لكل من قطر ومصر وتركيا على دورهم الفعال كوسطاء في إنجاح هذه الجهود.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد مساء الأربعاء، اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن غزة، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الجانبين تمضي بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان يتعامل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، مؤكدا: “نحن نقترب للغاية”.

وأضاف: “قد أتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، وسنرى، لكن هناك فرصة كبيرة جدا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي بشأن المفاوضات مع حركة (حماس) بأنها “تسير بشكل جيد على ما يبدو”، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي الأزمة في غزة.

ومنذ مساء الاثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حماس) بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

ووافقت (حماس) على مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمد إلى المماطلة وواصل الإبادة في غزة، بينما قالت عائلات الأسرى والمعارضة إن ذلك يهدف إلى بقائه في الحكم.