توجيهات جديدة للجيش الإسرائيلي عقب إعلان الاتفاق على خطة ترامب

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه ترحيبه باتفاقية “إعادة الرهائن”، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موافقة كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته.

#عاجل يرحّب جيش الدفاع عن التوصل إلى اتفاق لاعادة المختطفين والذي تم توقعيه الليلة. خلال تقييم للوضع جرى الليلة أوعز رئيس الأركان كافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو.

انتشار القوات سيتم وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق وسيتم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2025

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”، أن رئيس الأركان، إيال زامير، أصدر توجيهاته لجميع القوات بالاستعداد لدفاع قوي والاستعداد لأي سيناريو.

وأضاف أدرعي في بيانه أنه سيتم إجراء تقييمات وفقاً لتعليمات القيادة السياسية ومراحل الاتفاقية مع الحفاظ على أمن جنود الاحتلال.

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المتوقعة لإعادة “الرهائن” بحساسية واحترافية.

وأكد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب وحماية مواطني إسرائيل على جميع الجبهات.

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات

وفي منشور لاحق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا تحذيريًا لسكان غزة قائلًا إن “المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة”.

وحذر أدرعي سكان قطاع غزة من “العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قواتنا في كل مكان في القطاع”، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يطوّق مدينة غزة “حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة”.