جيريمي كوربن: شاهدنا أول إبادة جماعية في التاريخ تُبث مباشرة للعالم.. ووقف إطلاق النار مجرد بداية

قال رئيس حزب العمال البريطاني السابق، عضو البرلمان جيريمي كوربن، إن ما جرى في غزة خلال العامين الماضيين يمثل أول إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين عاشوا أكثر من 700 يوم من القتل الجماعي والتجويع في ظل إفلات إسرائيل من العقاب، ووصف ما حدث بأنه من “أسوأ الجرائم في عصرنا”.

وأضاف كوربن، في بيان له عبر منصة إكس، أن إعلان وقف إطلاق النار سيشكل مصدر ارتياح كبير للناجين من الإبادة وللمحتجزين في إسرائيل وغزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية ونهاية للحصار غير القانوني المفروض على الفلسطينيين والذي أدى إلى موت كثيرين جوعا.

Today, we rejoice in the sight of children celebrating in Gaza, but we mourn for the children whose laughter we will never hear. My statement on the announcement of a ceasefire. pic.twitter.com/4NzpLftFVB — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 9, 2025

جرح مفتوح

وأشار إلى أن مشاهد الأطفال المحتفلين في غزة تبعث على الفرح، غير أن فقدان آلاف الأطفال الذين قُتلوا في الحرب يبقى جرحا مفتوحا، لافتًا إلى أن هذه الإبادة ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته حكومات العالم لإسرائيل، بما فيها الحكومة البريطانية.

وتابع كوربن أن الأشهر المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي للدمار وعدد الضحايا، إلى جانب حجم تورط الحكومات الغربية في دعم الجرائم الإسرائيلية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بات ضرورة ملحّة.

وختم كوربن بالقول إن وقف إطلاق النار ليس سوى البداية، وإن النضال ضد نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي يجب أن يستمر حتى ينال الفلسطينيون حريتهم الكاملة ويقرروا مصيرهم بأنفسهم.

وأضاف “في يوم من الأيام سيدّعي الجميع أنهم كانوا دائما ضد هذه الجريمة، لكننا لن نرتاح حتى تتحرر فلسطين“.