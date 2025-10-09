حماس تصر على الإفراج عنهم.. ماذا تعرف عن الستة الكبار داخل السجون الإسرائيلية؟ (شاهد)

أدرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 6 من أبرز قياداتها وقيادات فلسطينية أخرى، على رأس قائمة الأسرى الذين تريد مبادلتهم مع إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرت استراتيجية لتأمين إطلاق سراح أبرز الشخصيات المحتجزة لدى الاحتلال.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل قد وافقت على إطلاق سراح هؤلاء الستة أم رفضت.

القيادي البارز في حركة فتح، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه بخمسة مؤبدات وأربعين عاما. اتهمته إسرائيل بتأسيس كتائب شهداء الأقصى التي ظهرت خلال الانتفاضة الثانية.

عبد الله البرغوثي

أحد أقارب مروان البرغوثي، وهو معروف بلقب “مهندس حماس” وخبير في المتفجرات، معتقل منذ 2003 بتهم تنفيذ عمليات تفجيرية أودت بحياة 66 إسرائيليا، وحكم عليه بالمؤبد 67 مرة.

إبراهيم حامد

شغل منصب قائد العمليات في كتائب القسام بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وهو معتقل منذ عام 2006 بتهم تدبير تفجيرات في القدس والجامعة العبرية، وحُكم عليه بـ54 مؤبدا.

أحمد سعدات

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد أبرز رموز اليسار الفلسطيني، وهو معتقل منذ 2006 ومحكوم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي.

6 شخصيات فلسطينية أصرت حماس على الإفراج عنهم ووضعتهم برأس قائمة الأسرى التي تبادلتها مع الاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YZTIjBRPap — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

حسن سلامة

من أعضاء حماس المتهمين بتدبير عمليات انتقامية بعد اغتيال المهندس يحيى عياش. صدر عليه 48 حكما بالمؤبد و30 عاما لاتهامه بالتخطيط لعمليات فدائية عام 1996 داخل إسرائيل.

عباس السيد

اعتقل منذ 2002 وحُكم عليه بـ35 مؤبدا بجانب 150 عاما أخرى، ويعد من قادة كتائب القسام بالضفة الغربية، ونسبت إليه 18 عملية تفجير، أبرزها تفجير فندق بارك في نتانيا خلال الانتفاضة الثانية، الذي أسفر عن مقتل 30 إسرائيليا وإصابة 140 آخرين.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب إسرائيل منه، ودخول المساعدات إلى القطاع، وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان، إنه “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا، وانسحاب الاحتلال من القطاع تعلن حماس التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”.