حماس تعلن تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وأعربت الحركة في بيان رسمي عن تقديرها للجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر وتركيا، والتي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق، كما ثمنت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب بشكل نهائي، وضمان انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة.

ودعت الحركة في بيانها، الرئيس الأمريكي ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق بنود الاتفاق.

وأكدت حماس في بيانها: “تضحيات شعبنا لن تذهب سُدى، وسنبقى على العهد، متمسكين بحقوقنا الوطنية حتى نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

وفي بيان لاحق، أكّد رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، زاهر جبارين، أن الحركة سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين وفقًا للمعايير المتفق عليها ضمن إطار الاتفاق.

مضيفا أن الإعلان عن قائمة الأسرى سيتم فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.