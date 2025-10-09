حماس تندد بالقصف الإسرائيلي لمدنيين غرب غزة وتحذر أنه يهدف لتعطيل اتفاق وقف الحرب

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين غرب مدينة غزة، ما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 70 فردا، وذلك بعد التوقيع على اتفاق لوقف الحرب في القطاع.

وقالت الحركة في بيان إن “المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الفاشي على منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيًّا من الأبرياء العزّل، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض، تُعدّ جريمة وحشية جديدة”.

وأوضح البيان أن “حكومة مجرم الحرب نتنياهو تهدف من هذه الجريمة إلى خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة.”

وأضاف البيان أن “المجازر والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين العزّل، من نساءٍ وأطفالٍ وشيوخ، تجسّد الوجه الحقيقي لهذا الكيان البغيض المتعطش للدماء، وتكشف إصرار حكومته الفاشية على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة”.

“ضرورة أن يتحمل الوسطاء مسؤولياتهم”

وطالبت الحركة في بيانها “الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل”.

من جانبه أكد خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض للحركة في كلمة مصورة اليوم الخميس إن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل تام.

وأكد الحية أن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا “قدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا ويتضمن رؤيتنا لوقف الحرب”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 67 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 169 ألف جريح، ودمارا واسعا في منازل القطاع وبنيته الأساسية.