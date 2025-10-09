المتحدث باسم حماس: جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق ووضع حد للحرب

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، وقال “نبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب”.

وقال حازم قاسم في حديث للجزيرة اليوم الخميس، إن هناك مقاربات تتم مناقشتها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.

“وقفت الحرب يا جماعة!”.. الصحفي صالح الجعفراوي يجوب شوارع غزة برفقة زملائه الصحفيين لزف بشرى الاتفاق لمن ليس لديهم اتصال بالإنترنت pic.twitter.com/THHeixapD1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

“حماس لن تكون جزءًا من حكم غزة”

وقال المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة، إن الحركة لن تكون جزءًا من حكم غزة. وأضاف أنها أبدت كل المرونة اللازمة في هذا الإطار.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في حديثه مع الجزيرة، إن ما فهمته الحركة من الوسطاء هو أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، قال حازم قاسم للجزيرة، إن “سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني”.

وقال حازم قاسم في حديثه للجزيرة “إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة”.

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أنه سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق، وحثّ الدول الضامنة والوسطاء على الضغط على الاحتلال للالتزام بالجداول التي اتفق عليها.

"كل صلاة كنا ندعي الحرب تنتهي".. طفل فلسطيني ينشد بصوته العذب فرحا بانتهاء المعاناة في غزة pic.twitter.com/bOuDTlPUjT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

“تهيئة الظروف الميدانية”

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في حديثه للجزيرة، إنه من المهم الآن تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى وفقا للاتفاق.

وطالب حازم قاسم الاحتلال بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ودعا الوسطاء إلى الضغط عليه.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، في هذا الصدد، إن الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها.