خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا أن الحرب انتهت بشكل تام في غزة

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض للحركة إن حماس تعلن البدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى.

وأضاف الحية في كلمة مصورة إن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل تام.

وقال إنه جرى الاتفاق على إطلاق سراح 250 من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا.

أبرز تصريحات خليل الحية: