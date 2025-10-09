خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا أن الحرب انتهت بشكل تام في غزة
Published On 9/10/2025|
آخر تحديث: 10:09 PM (توقيت مكة)
قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض للحركة إن حماس تعلن البدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى.
وأضاف الحية في كلمة مصورة إن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل تام.
وقال إنه جرى الاتفاق على إطلاق سراح 250 من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا.
أبرز تصريحات خليل الحية:
- وضعنا مصلحة شعبنا وحقن دمائه نصب أعيننا منذ اللحظة الأولى للمعركة
- نحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة السابع من أكتوبر نحيي الشهداء الأبرار مفجري الطوفان إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار وأبو خالد الضيف.
- نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا ومن شاركنا الدم والمعركة في اليمن ولبنان والعراق وإيران.
- تعاملنا بمسؤولية عالية أمام خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا ويتضمن رؤيتنا لوقف الحرب.
- وفدنا المفاوض حضر إلى مصر متسلحا بالمسؤولية والإيجابية ما مكننا مع قوى المقاومة من إنجاز اتفاق نقدمه لشعبنا العزيز.
- واصلنا التفاوض غير المباشر رغم كل ما اقترفه العدو ومماطلته الطويلة وتراجعه وإفشاله لجهود الوسطاء.
- لم ندخر أي جهد ممكن من أجل وقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة.
- نقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال وآلياته.
- بطولات رجال المقاومة أفشلت مخططات العدو واحدا تلو الآخر من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى وغيرها.
- عامان وغزة تؤكد أنها محرمة على أعدائها ورجالها لا ينكسرون ولا يضرهم من خذلهم.
- عامان وغزة تصنع المعجزات وحيدة وتلهم الأحرار وتداوي الجراح.
- عامان وغزة تدافع عن القدس والأقصى وتقاتل العدو بكل بسالة وبجرأة منقطعة النظير.
- سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه لحين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
- نتقدم بالتقدير العميق لكل من تضامن معنا من أحرار العالم الذين خرجوا بالملايين في الساحات ونخص المتضامنين في قوافل البر والبحر.
- سيتم إطلاق سراح 250 من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر وإطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا
- العدو المجرم ماطل وارتكب المجازر تلو المجازر وأجهض جهود الوسطاء
- عندما بدأنا وقف إطلاق النار في 17 من يناير الماضي انقلب العدو على الاتفاق مؤكدا سياسته الدائمة بخرق الاتفاقات ونقض العهود
- كما كان أبطال المقاومة رجالا في القتال فقد كان إخوانكم رجالا على طاولة المفاوضات
- الشعب الفلسطيني وقف كالجبال الرواسي لم تفتر له عزيمة وقاوم القتل وصبر على الجوع والنزوح وفقدان الأحبة.
المصدر: الجزيرة مباشر