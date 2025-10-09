دبكة وقصائد فرحة بإعلان اتفاق وقف الحرب على غزة (فيديو)

على أنغام الأغاني التراثية الفلسطينية، رقص فريق أجواء للفنون بالدبكة احتفالًا بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات.

وأنشد الفتيات أغاني من التراث الفلسطيني التي تدل على القوة والصمود، رغم الحرب التي فتكت بالقطاع على مدار عامين متتاليين، كما ألقوا القصائد الملحمية التي تتحدث عن بطولات الشعب وقادته ومحاربة الاحتلال.

وعبرت الطفلة زين عن فرحتها بوقف الحرب، داعيًة الله أن تعود حياتها كما كانت سابقًا، ومؤكدًة أنها غنت للأسرى تعبيرًا عن فرحها بخروجهم خلال عملية التبادل مع إسرائيل، ومعانقتهم للحرية.

وقالت الطفلة قمر أبو جرادة: “بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، أشعر بالفرحة فسوف نمشي دون الخوف من الاستهداف أو القتل، وأشعر الآن بالأمان، رغم أن سنوات الحرب مرت بصعوبة، إذ فقدنا الأقارب والأحباء ونحن خرجنا من تحت الأنقاض”.

ولفتت الطفلة إلى أنها ستقوم بزيارة أقاربها وأصدقائها الذين أجبرتهم الحرب على النزوح والتفرق في أماكن مختلفة على الفور، معبرة عن أملها في تحقيق أحلامهم القادمة بدراسة الثانوية ودخول الجامعة.