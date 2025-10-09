شاهد: لحظات فرح وسجود.. المتحدث باسم الدفاع المدني ومواطنون في غزة عقب وقف النار (فيديو)

تداول ناشطون صورا للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وعشرات المواطنين يسجدون شكرا لله احتفالا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بصل: “اليوم يتحقق النصر… لقد انتصرت غزة، الله أكبر… هذا الأمر يحتاج إلى سجدة لله عز وجل”.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني من التوجه إلى المناطق التي كان فيها الجيش إلا بعد مرور 24 ساعة، مؤكدا أن “هذه المشاهد لا تعجب الاحتلال”، ودعا المواطنين إلى الصبر “حتى لا ينتقم منكم”، وأضاف: “ألف مبارك لكم جميعا”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى، وثمنت جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، وجهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب.