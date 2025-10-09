طفلة في شمال غزة تجوب الشوارع ليلا تحت القصف بحثا عن الطعام (شاهد)

جالت طفلة فلسطينية شمال غزة ليلًا تحت القنابل والقصف الإسرائيلي المرعب بحثًا عن الطعام، لكنها لم تجد ما يسد جوعها.

وظهرت الطفلة جوان في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وصوت طائرات الزنانة مسموع والقصف كذلك، تتحدث مع صحفي صور الفيديو إذ سألها “هل تسمعين الصوت، هل أنت خائفة؟”.

لتجيبه باكية أنها تجوب الشوارع بحثًا عن الطعام لكنها لم تجد، مؤكدًة أن منزلهم خالي من الطعام والشراب بسبب عملية التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة.

غضب الكتروني عارم

حالة من الغضب سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلق ماجد على الفيديو “قبل أن تصل اللقمة فاهك، وقبل ان تخدرك أخبار الهدن، وقبل أن تصارع مشاعرك حول الذكرى والتو واللحظة، تذكر أن هناك الكثير والعديد من المخذولين شمالًا على مشارف مجاعة متجددة نظرًا للحصار ومنع الغذاء”.

وقال حساب يحمل اسم هداء: “ما في أكل بالشمال، لا خضروات ولا منتجات وإذا توفرت فهيا بسعر مرتفع جدا جدا.. المجاعة بأي لحظة ممكن تُفتك بعم الوضع بالشمال كارثي.. ما تتغافلوا ولا توقفوا نشر تحت مسمى مراسم الهدنة”.

وعبرت علا عن حزنها من شبح المجاعة الذي يطارد الغزيين الصامدين في شمال غزة، وسياط الموت التي لا تتوقف “القصف والمدرعات تفجر كل ما يتحرك، والركام يبتلع ما تبقى من حياة”.

ووصف أيمن دلول الوضع في شمال غزة والمجاعة بأنه أخطر مما سبق قائلًا: “أتواجد في شمال غزة ولم أنزح للجنوب كما لم أفعل سابقًا، لكن المجاعة هذه المرة أخطر من السابق، الجوع والعطش ينتشر بشكل سريع وغير مسبوع مع غياب لأي تغطية إعلامية وانشغال العالم بالمفاوضات”.

ودعا العالم لإنقاذ 300 ألف إنسان من الموت جوعًا.