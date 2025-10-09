الأخبار|أمريكا

عائلات الأسرى الإسرائيليين تحتفل باتفاق السلام.. وهذه رسالة ترامب لهم (فيديو)

Published On 9/10/2025

أبدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة فرحتها وسعادتها، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة كل من حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وتجمع عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب، ومناطق أخرى.

وذكر بيان لهيئة عائلات الأسرى على موقع “إكس”، أنهم استقبلوا خبر توقيع اتفاق إعادة الأسرى الـ48 من النساء والرجال بحماس وترقب وقلق.

وحث بيان هيئة عائلات الأسرى حكومة نتنياهو على الاجتماع سريعاً والمصادقة على الاتفاق فوراً.

وأضاف البيان أن “أي تأخير قد يُكلّف الرهائن والجنود ثمناً باهظاً”، معربين عن ثقتهم بأن رئيس الوزراء سيضمن الأغلبية المطلقة لتنفيذ الاتفاق المتوصل إليه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية على منصة” إكس”، أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالاً هاتفياً مع عائلات الأسرى في واشنطن مؤكدا لهم أن “الجميع سيعودون إلى ديارهم”.

المصدر: الجزيرة مباشر

