عائلات الأسرى الإسرائيليين تحتفل باتفاق السلام.. وهذه رسالة ترامب لهم (فيديو)

أبدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة فرحتها وسعادتها، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة كل من حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وتجمع عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب، ومناطق أخرى.

وذكر بيان لهيئة عائلات الأسرى على موقع “إكس”، أنهم استقبلوا خبر توقيع اتفاق إعادة الأسرى الـ48 من النساء والرجال بحماس وترقب وقلق.

משפחות החטופים מקבלות את הידיעה על חתימת ההסכם להשבת כל 48 החטופים והחטופה בהתרגשות, בציפייה ובחשש. מטה המשפחות מברך על חתימת ההסכם שנועד להשיב את כל החטופים הביתה – החיים לשיקום בקרב משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה בארצם. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבתם של כולם, אך… pic.twitter.com/fiiYvzqfnA — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) October 8, 2025

وحث بيان هيئة عائلات الأسرى حكومة نتنياهو على الاجتماع سريعاً والمصادقة على الاتفاق فوراً.

وأضاف البيان أن “أي تأخير قد يُكلّف الرهائن والجنود ثمناً باهظاً”، معربين عن ثقتهم بأن رئيس الوزراء سيضمن الأغلبية المطلقة لتنفيذ الاتفاق المتوصل إليه.

השיחה המרגשת בין נשיא ארצות הברית טראמפ לבני משפחות חטופים: "כולם יחזרו הביתה"

(צילום: מטה משפחות החטופים)@YCiechanover pic.twitter.com/uyRBXUg4Zu — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2025

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية على منصة” إكس”، أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالاً هاتفياً مع عائلات الأسرى في واشنطن مؤكدا لهم أن “الجميع سيعودون إلى ديارهم”.