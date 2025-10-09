غزة أكبر مقبرة للصحفيين في التاريخ المعاصر (فيديو)

مثلت مدينة غزة أكبر مقبرة للصحفيين في التاريخ المعاصر، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن نحو 254 صحفيا فلسطينيا استشهدوا أثناء نقلهم للحقيقة على أرض القطاع.

ووثق مركز حماية الصحفيين عمليات استهداف الاحتلال للصحفيين، حيث أكد أنه خلال عامين من الحرب على غزة كانت إسرائيل تقتل صحفيا واحدا كل 3 أيام “كل 69 ساعة يستشهد صحفي في غزة”.

وأوضح المركز أن عدد الصحفيين الشهداء في هذه الحرب وحدها أكبر من نظرائهم في 8 حروب خلال الـ160 عاما الماضية.

ومن بين هؤلاء الصحفيين نحو 11 صحفيا من مراسلي ومصوري شبكة الجزيرة الإخبارية “أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إذ استشهدوا يوم 10 أغسطس الماضي في عملية اغتيال مباشرة لخيمة صحفيي الجزيرة قرب مستشفى الشفاء”.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 استشهد أحمد اللوح مصور قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني أثناء تغطيته مهمة إنسانية بمخيم النصيرات.

وفي 24 مارس/آذار 2025 استشهد مراسل قناة الجزيرة مباشر حسام شبات باستهداف مباشر بمسيرة إسرائيلية أثناء وجوده بسيارته في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي 31 يوليو/تموز 2024 استشهد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول مع المصور رامي الريفي خلال تغطيته تجمعًا للأهالي أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وكان المصور سامر أبو دقة هو أول شهداء طاقم الجزيرة، إذ استشهد في 15 ديسمبر 2023، بعد أن ظل ينزف نحو 6 ساعات دون أن تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه، كما أصيب زميله وائل الدحدوح بالغارة ذاتها.