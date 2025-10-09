غزة.. تحذيرات من “استعجال” العودة للمناطق المنكوبة

حذرت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة المواطنين من الاستعجال في العودة إلى المناطق المنكوبة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة وتوجيهات الجهات المختصة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ودعت اللجنة إلى عدم الاستعجال بالعودة إلا بعد التأكد التام من صدور تعليمات من الجهات الرسمية وانسحاب قوات الاحتلال، وسلامة الطرق والمسارات.

وشددت على ضرورة تجنب التجمعات والتزاحم أثناء العودة، والالتزام الصارم بتوجيهات الجهات الرسمية المختصة، لافتة إلى أنه سيتم نشر مركبات الإسعاف على طول خط العودة لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية، بدءًا من محطة التحلية شمال القرارة حتى مفترق النابلسي على شارع الرشيد/البحر.

عاشت فلسطين عاشت غزة" .. سجدة شكر لفلسطيني بعد علمه بوقف إطلاق النار" #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6YmtvXXRBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

وأكد البيان أن فرق الإسعاف والطوارئ ستكون إلى جانب أبناء غزة في كل موقع، وستواصل تحركاتها الميدانية لتقديم الخدمات الطبية العاجلة أينما دعت الحاجة.

وشكرت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ ضباط الإسعاف والمسعفين من وزارة الصحة، والدفاع المدني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية، على جهودهم المتواصلة في هذه الظروف الصعبة.

وزارة الداخلية تحذر المواطنين

من جهتها دعت وزارة الداخلية في غزة المواطنين إلى اتخاذ الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أن الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت الوزارة المواطنين إلى انتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقد دخل الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيز التنفيذ اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا بتوقيت غزة (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش).