فرحة عارمة في غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (فيديو)

دخل الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيز التنفيذ اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا بتوقيت غزة (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية التابعة للدولة أن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة قد دخل مرحلة التنفيذ ظهر اليوم الخميس.

عاشت فلسطين عاشت غزة" .. سجدة شكر لفلسطيني بعد علمه بوقف إطلاق النار" #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6YmtvXXRBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

“بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية”

من ناحية أخرى قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ “بعد موافقة الحكومة على الاتفاق هذا المساء”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو، تأكيدها أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه، بحسب ما ذكرت.

مظاهر الابتهاج وسط الفلسطينيين

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن مظاهر الابتهاج والفرح بدت داخل مستشفى شهداء الاقصى مع الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

واحتفل فلسطينيون في مدينة غزة بعد الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم الخميس.

وفي ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، تجمّع شبّان فلسطينيون خارج مستشفى ناصر في خان يونس حيث غنوا ورقصوا على وقع أغان وطنية فرحين بالتوصل إلى اتفاق ينهي سنتين من الحرب في قطاعهم المحاصر والمدمّر.

إعلان وقف إطلاق النار

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الخميس، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى، وثمنت جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا وجهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على جميع بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.