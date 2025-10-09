كيف تفاعل الإعلاميون في غزة مع إعلان وقف الحرب (فيديو)

عبّر عدد من الإعلاميين والناشطين في قطاع غزة عن ارتياحهم الكبير بعد الإعلان عن وقف الحرب، مؤكدين أن هذه الخطوة تفتح بابًا للأمل بعد عامين من التصعيد المستمر والمعاناة اليومية.

وأشار أحد الصحفيين إلى أنه بات يشعر بالطمأنينة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعد عامين من القصف المتواصل الذي حرمهم من النوم والأمان.

ولفت آخر إلى أن وقف الحرب يعني نهاية لحرب التجويع والاستهداف والخطر الدائم الذي كان يهدد الجميع.

وعبّر صحفي آخر عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لالتقاط الأنفاس، بعد عامين من “شلالات الدم” في غزة.

ورغم أجواء الارتياح، أكد أحد الصحفيين أن هذه الفرحة تبقى منقوصة، حيث تختلط بمشاعر الحزن والأسى على من فقدوا أرواحهم خلال الحرب، متمنيا الشفاء للجرحى.