كيف تفاعل الإعلاميون في غزة مع إعلان وقف الحرب (فيديو)
Published On 9/10/2025
عبّر عدد من الإعلاميين والناشطين في قطاع غزة عن ارتياحهم الكبير بعد الإعلان عن وقف الحرب، مؤكدين أن هذه الخطوة تفتح بابًا للأمل بعد عامين من التصعيد المستمر والمعاناة اليومية.
وأشار أحد الصحفيين إلى أنه بات يشعر بالطمأنينة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعد عامين من القصف المتواصل الذي حرمهم من النوم والأمان.
ولفت آخر إلى أن وقف الحرب يعني نهاية لحرب التجويع والاستهداف والخطر الدائم الذي كان يهدد الجميع.
وعبّر صحفي آخر عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لالتقاط الأنفاس، بعد عامين من “شلالات الدم” في غزة.
ورغم أجواء الارتياح، أكد أحد الصحفيين أن هذه الفرحة تبقى منقوصة، حيث تختلط بمشاعر الحزن والأسى على من فقدوا أرواحهم خلال الحرب، متمنيا الشفاء للجرحى.
